رئيس الإنجيلية يشارك بافتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الجديدة

كتب-إسلام ضيف:

يشارك اليوم الأحد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في الاحتفال بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الادارية الجديدة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، "إن أعضاء وفد القيادات الإنجيلية الأمريكية، الذين يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية، يشاركون اليوم افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية وقداس عيد الميلاد المجيد ".