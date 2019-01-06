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    رئيس الإنجيلية يشارك بافتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الجديدة

    12:45 م الأحد 06 يناير 2019
    رئيس الإنجيلية يشارك بافتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الجديدة

    الدكتور القس أندريه زكي

    كتب-إسلام ضيف:

    يشارك اليوم الأحد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في الاحتفال بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الادارية الجديدة.

    وقال الدكتور القس أندريه زكي، "إن أعضاء وفد القيادات الإنجيلية الأمريكية، الذين يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية، يشاركون اليوم افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية وقداس عيد الميلاد المجيد ".

    917951 الهيئة القبطية الإنجيلية العاصمة الادارية الجديدة السيسي وفد القيادات الإنجيلية الأمريكية

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