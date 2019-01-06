رئيس إسكان البرلمان يوضح حقيقة الانتهاء من قانون الإيجارات القديمة

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن كل ما أثير بشأن انتهاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم غير صحيح، وشائعات مغرضة تخالف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة صادرة عن أشخاص مأجورين لا ينتمون للوطن ويروجونها لصالح أجندات خارجية بهدف إثارة البلبلة وعدم الأستقرار والشعور بالإحباط.

وأضاف: قانون الإيجارات القديمة لم تقدمه الحكومة للبرلمان حتى الآن، وهو من القوانين الهامة ويترقب صدوره الكثير من المصريين، الأمر الذى يحتم علينا كنواب البرلمان مراعاة الدقة والحذر لأن العلاقة بين المالك والمستأجر "شائكة" منذ سنوات طويلة، ولا بد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى عند إقرار القانون وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا يُظلم طرف على حساب الآخر.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ما حدث بالفعل بشأن مشروع القانون أن النواب مارسوا حقهم ودورهم ( التشريعى ) طبقاً للدستور ولائحة مجلس النواب، والتي من بينها أن يتقدم عضو مجلس النواب باقتراح بمشروع قانون، يحيله الدكتور رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المختص ، وهذا ما تم بالفعل أن بعض النواب تقدموا باقتراحات بمشروعات قوانين أحالها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإسكان، وفى ضوء ذلك تطرقت اللجنة لهذه القضية بكافة تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة "المالك والمستأجر" للجنة الإسكان للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية، وحتى الآن لم يصدر عن اللجنة أن وافقت على أياً من هذه الاقتراحات.

وناشد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الجميع بأن يتوخى الحيطة والحذر وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المغرضة، وعدم السكوت على هذا الأمر والضرب بيد من حديد والتصدي لمروجي الشائعات ووضع حد لهذه الفوضى التى تثير بلبلة في الشارع المصرى.​