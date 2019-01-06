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    أمين صندوق "الصيادلة": نخاطب الأمن لنتمكمن من تنفيذ حكم القضاء الإداري

    12:43 م الأحد 06 يناير 2019
    أمين صندوق "الصيادلة": نخاطب الأمن لنتمكمن من تنفيذ حكم القضاء الإداري

    نقابة الصيادلة

    كتب - أحمد جمعة:

    قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة تسلم صباح اليوم الأحد، الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء جمعية ١٤ مايو التي دعا لها النقيب الموقوف لعزل أعضاء المجلس وإلغاء جميع ما ترتب عليها من آثار.

    وأضاف "عبيد" في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن مجلس النقابة خاطب حالياً قسم قصر النيل للتمكين من تنفيذ الحكم، ودخول النقابة لإدارتها في ظل إيقاف النقيب حالياً.

    وأوضح أمين صندوق الصيادلة، أن المجلس يرغب في تسيير أعمال النقابة حفاظًا على حقوق الإعضاء، ومنعًا لإهدار أموالهم.​

    نقابة الصيادلة محكمة القضاء الإداري قسم قصر النيل

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