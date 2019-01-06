الكاثوليكية: الأنبا إبراهيم يشارك بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح

كتب-إسلام ضيف:

صرح الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بأن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، سيشارك اليوم الأحد، في الاحتفال بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف باخوم في بيان اليوم، الأحد: "بهذه المناسبة يتقدم غبطة البطريرك بخالص التهانيء للشعب المصري الحبيب بهذه المناسبة العظيمة والتي تعبر عن تضامن الشعب ووحدته في مسيرة البناء والتعمير".