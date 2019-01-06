تنسيقية شباب الأحزاب تنعي استشهاد الرائد مصطفى عبيد في تفجير عزبة الهجانة

كتب- محمد نصار:

نعت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرائد مصطفى عبيد الذي استشهد خلال قيامه بتفكيك عبوة ناسفة بعزبة الهجانة بمدينة نصر.

وقالت التنسيقية، في بيان، اليوم الأحد: كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ومعركة مصر ضد طيور الظلام مستمرة بعون الله وإرادة الشهب المصري العظيم وعزم رجاله من أبناء الجيش والشرطة الذين يبذلون أرواحهم ودمائهم حفاظا على أمن الوطن وقوة شعب يدافع عن وطنه ضد الاٍرهاب الخسيس.