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    تنسيقية شباب الأحزاب تنعي استشهاد الرائد مصطفى عبيد في تفجير عزبة الهجانة

    11:23 ص الأحد 06 يناير 2019
    تنسيقية شباب الأحزاب تنعي استشهاد الرائد مصطفى عبيد في تفجير عزبة الهجانة

    موقع حادث مدينة نصر

    كتب- محمد نصار:

    نعت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرائد مصطفى عبيد الذي استشهد خلال قيامه بتفكيك عبوة ناسفة بعزبة الهجانة بمدينة نصر.

    وقالت التنسيقية، في بيان، اليوم الأحد: كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ومعركة مصر ضد طيور الظلام مستمرة بعون الله وإرادة الشهب المصري العظيم وعزم رجاله من أبناء الجيش والشرطة الذين يبذلون أرواحهم ودمائهم حفاظا على أمن الوطن وقوة شعب يدافع عن وطنه ضد الاٍرهاب الخسيس.

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    تنسيقية شباب الأحزاب عبوة ناسفة عزبة الهجانة مدينة نصر
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