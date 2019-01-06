"الحجز النهارده".. ننشر كراسة شروط 5694 شقة بـ"سكن مصر" في 7 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، حجز 5694 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، كمرحلة تكميلية، بمدن "القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والمنيا الجديدة وغرب قنا ومدينة نصر وغرب أسيوط"، وذلك للمواطنين السابق تقدمهم لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى والثانية من وحدات المشروع ولم يوفقوا في الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التي تم إجراؤها للمرحلتين.

مواصفات الوحدات:

- طرح 5694 وحدة كمرحلة تكميلية.

- مساحة الوحدات من 106 متر وحتى 118 متر، كاملة التشطيبات.

- المشروع محاط بسياج شجري، وبه خدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم من العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز بالمرحلة الأولى والثانية ولم يقم بسحب جدية الحجز السابق سداد.

-يمكن تعديل الرغبة من المدينة السابق التقدم اليها بالمرحلتين السابقتين إلى أي مدينة أخرى من المدن المتاحة.

- يتم سداد فرق مقدم الحجز أن وجد بأحد فروع بنك التعمير والإسكان وتحويل كامل قيمة جدية الحجز لحساب رقم الاستمارة المستخرج من الموقع الإلكتروني.

- التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط على النحو التالي: