  • عاجل:كاترين (1-) والقاهرة 9.. الأرصاد تعلن بالدرجات طقس الساعات المقبلة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    وصول 63 ألف طن قمح إلى ميناء سفاجا البحري

    11:14 ص الأحد 06 يناير 2019
    وصول 63 ألف طن قمح إلى ميناء سفاجا البحري

    ميناء سفاجا البحري

    كتب- أحمد نجيب:

    وصلت السفينة "وادى الكرنك" وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي اليوم الأحد إلى ميناء سفاجا البحري.

    وذكر بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر أن الجهات المختصة بالميناء تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

    ومن ناحية أخرى، غادرت الميناء 6 سفن تقل 997 عجلا حيا بوزن 398 طنا قادمة من ميناء "سواكن" بالسودان و3 سفن أخرى تقل 196 شاحنة و78 سيارة.

    وشهد ميناء نويبع استقبال السفينة وتقل 17 برادا و10 تريلات، وغادرته سفينتان تقلان 25 برادا و14 تريلا..فيما غادرت ميناء الغردقة العبارة "القاهرة" وعلى متنها 19 سيارة.

    ميناء سفاجا البحري قمح روسي هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء الغردقة

    الخبر التالى:

    "الحجز النهارده".. ننشر كراسة شروط 5694 شقة بـ"سكن مصر" في 7 مدن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان