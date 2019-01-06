وصول 63 ألف طن قمح إلى ميناء سفاجا البحري

كتب- أحمد نجيب:

وصلت السفينة "وادى الكرنك" وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي اليوم الأحد إلى ميناء سفاجا البحري.

وذكر بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر أن الجهات المختصة بالميناء تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

ومن ناحية أخرى، غادرت الميناء 6 سفن تقل 997 عجلا حيا بوزن 398 طنا قادمة من ميناء "سواكن" بالسودان و3 سفن أخرى تقل 196 شاحنة و78 سيارة.

وشهد ميناء نويبع استقبال السفينة وتقل 17 برادا و10 تريلات، وغادرته سفينتان تقلان 25 برادا و14 تريلا..فيما غادرت ميناء الغردقة العبارة "القاهرة" وعلى متنها 19 سيارة.