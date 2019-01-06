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    الثلاثاء المقبل​.. بدء تسليم قطع أراضي القرعة الأكثر تميزا والمتميزة بمدينة بدر

    11:04 ص الأحد 06 يناير 2019
    الثلاثاء المقبل​.. بدء تسليم قطع أراضي القرعة الأكثر تميزا والمتميزة بمدينة بدر

    قطع-اراضي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    صرح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم بعد غدٍ الثلاثاء 8 يناير البدء في تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً بالمنطقة (ب)، والمُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 23 سبتمبر، وقطع أراضي الإسكان المتميز شمال شرق وشمال غرب الحي المتميز، والمُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 27-28 نوفمبر 2016.

    وقال الدسوقي، في بيان له اليوم، بالنسبة لقطع الأراضى الأكثر تميزاً بالمنطقة (ب)، سيتم تسليم القطع (1 – 2 – 3 – 4 – 10 – 14 – 16 – 17 – 21 – 26)، يوم الثلاثاء 8/1/2019، والقطع (27 – 30 – 31 – 33 – 35 – 37 – 38 – 41 – 43 – 44)، يوم الأربعاء 9/1/2019، والقطع (45 – 46 – 47 – 51 – 54 – 56 – 61 – 66 – 67 – 70 – 74 – 75)، يوم الخميس 10/1/2019، والقطع (76 – 77 – 79 – 82 – 84 – 89 – 92 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100) يوم الأحد 13/1/2019.

    وتابع: والقطع (5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18)، يوم الإثنين 14/1/2019، والقطع (19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 32 – 34)، يوم الثلاثاء 15/1/2019، والقطع (36 – 39 – 40 – 42 – 48 – 49 – 50 – 52 – 53 – 55)، يوم الأربعاء 16/1/2019، والقطع (57 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 - 69) يوم الخميس 17/1/2019، والقطع (71 – 72 – 73 – 78 – 80 – 81 – 83 – 85 – 86 – 87)، يوم الأحد 20/1/2019، والقطع (88 – 90 – 91 – 93 – 94 – 95 – 101 – 102 – 103 – 104)، يوم الإثنين 21/1/2019، والقطع من 105 : 112، يوم الثلاثاء 22/1/2019.

    وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال شرق الحي المتميز، من 1 : 10، يوم الأربعاء 23/1/2019، والقطع من 11 : 20، يوم الأحد 27/1/2019، والقطع من 21 : 30، يوم الإثنين 28/1/2019، والقطع من 31 : 40، يوم الثلاثاء 29/1/2019، والقطع من 41 : 50، يوم الأربعاء 30/1/2019، والقطع من 51 : 60، يوم الخميس 31/1/2019، والقطع من 61 : 70، يوم الأحد 3/2/2019، والقطع من 71 : 80، يوم الإثنين 4/2/2019، والقطع من 81 : 90، يوم الثلاثاء 5/2/2019، والقطع من 91 : 100، يوم الأربعاء 6/2/2019، والقطع من 101 : 110، يوم الخميس 7/2/2019، والقطع من 111 : 120، يوم الأحد 10/2/2019، والقطع من 121 : 130، يوم الإثنين 11/2/2019، والقطع من 131 : 140، يوم الثلاثاء 12/2/2019، والقطع من 141 : 150، يوم الأربعاء 13/2/2019، والقطع من 151 : 160، يوم الخميس 14/2/2019، والقطع من 161 : 170، يوم الأحد 17/ 2/2019، والقطع من 171 : 180، يوم الإثنين 18/2/2019، والقطع من 181 : 190، يوم الثلاثاء 19/2/2019، والقطع من 191 : 199، يوم الأربعاء 20/2/2019.

    وأوضحالدسوقي، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال غرب الحى المتميز، من 1 : 10، يوم الخميس 21/2/2019، والقطع من 11 : 20، يوم الأحد 24/2/2019، والقطع من 21 : 30، يوم الإثنين 25/2/2019، والقطع من 31 : 40، يوم الثلاثاء 26/2/2019، والقطع من 41 : 50، يوم الأربعاء 27/2/2019، والقطع من 51 : 60، يوم الخميس 28/2/2019، والقطع من 61 : 70، يوم الأحد 3/3/2019.

    وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 71 : 80، يوم الإثنين 4/3/2019، والقطع من 81 : 90، يوم الثلاثاء 5/3/2019، والقطع من 91 : 110، يوم الأربعاء 6/3/2019، والقطع من 111 : 120، يوم الخميس 7/3/2019، والقطع من 121 : 130، يوم الأحد 10/3/2019، والقطع 131 : 140، يوم الإثنين 11/3/2019، والقطع من 141 : 150، يوم الثلاثاء 12/3/2019، والقطع من 151 : 160، يوم الأربعاء 13/3/2019، والقطع من 161 : 170، يوم الخميس 14/3/2019، والقطع من 171 : 177، يوم الأحد 17/3/2019، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الأيام من الإثنين 18/2/2019 : الخميس 18/4/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى الموعد المحدد.

    قطع أراضي مدينة بدر عادل إبراهيم الدسوقي

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