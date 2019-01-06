الإسكان تعلن: "كل اللي دفع مقدم حجز في الاجتماعي هياخد شقة"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إنه سيتم تنفيذ 120 ألف وحدة سكنية خلال 2019 في مشروع الإسكان الاجتماعي من الإعلان العاشر، الذي جرى طرحه في الـ15 من نوفمبر الماضي وحتى 15 ديسمبر.

وأضاف حسن، لمصراوي، أن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي كان يتضمن تنفيذ 60 ألف وحدة فقط في 9 مدن جديدة (" أكتوبر الجديدة – السادات – الغردقة – أسوان الجديدة – بدر – امتداد مدينة 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة"، لكن بسبب زيادة عدد من دفعوا مقدمات الحجز تم التخطيط لزيادة عدد الوحدات لاستيعاب كل المتقدمين المنطبق عليهم الشروط.

وأكد الرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، أن عدد من دفعوا مقدمات حجز شقق الإعلان العاشر وصل إلى 230 ألف متقدم، وأنه سيتم خلال العام الحالي إعلان من انطبقت عليهم الشروط، وبناء وحدات لهم بشرط أن يكون من يستحقها وتتوافر فيه شروط الحجز.

وتابع: كل من تقدم على وحدة في الإعلان العاشر سيحصل عليها خلال عامين ونصف العام، وشروط التقدم شملت ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 50 سنة، وأن لا يكون حصل المتقدم على أي وحدة سكنية من الدولة أو قطعة أرض، ولا يكون مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، كما لا بد ألا يقل دخل المتقدم عن 1300 جنيه، وألا يزيد عن 5700 جنيه للزوج والزوجة، و4200 جنيه للعَزَبة.

وأشار إلى أنه بجانب بناء الـ120 ألف وحدة للإعلان العاشر خلال 2019، يتم أيضًا استكمال تنفيذ باقي وحدات المشروع، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 100 ألف وحدة خلال عام 2018 ومن المخطط الانتهاء من 100 وحدة أخرى خلال العام الجاري ليصل إجمالي ما تم تنفيذ من مشروع الإسكان الاجتماعي إلى ما يقرب من 600 ألف منذ بداية المشروع في 2014.​