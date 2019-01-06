برلماني لـ"الوفد الأمريكي": لدينا ميراث طائفي ثقيل يسعى الرئيس لتفكيكه

كتب - أسامة عبد الكريم

قال عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن مصر لديها ميراث من الطائفية ثقيل منذ سبعينات القرن الماضي يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي تفكيكه.

وأضاف جاد لمصراوي، عقب لقائه مع قيادات الطائفية الإنجيلية الأمريكية، أنه "أكد للوفد الأمريكي الذي يزور مصر حاليا أن الطائفية انتشرت بعدما استعان الرئيس الراحل أنور السادات بالجماعة الاسلامية، وأخرج الإخوان المسلمين من السجون، لضرب الناصريين والشيوعيين واليسار، وبدأ يأسلم المجال العام".

وأوضح أن "هذا الميراث أصبح شجرة كبيرة وبدأت تطرح ثمارها المر على رؤوسنا جميعنا، والرئيس الأسبق حسني مبارك تركه كما هو".

وأضاف، أن "الدولة الآن بدأت في التغيير من خلال مناهج التعليم واستراتيجية الاعلام، والرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتفكيكه، ونطالب مساعدتكم في ذلك من خلال نشر التعليم والإعلام والتكنولوجيا".

وقال جاد "كلما كان هناك رقي وتنمية في المجتمع قلت الأحداث الطائفية"، لافتًا إلى أنه طالب الوفد الأمريكي بدعم مصر في مجالي التعليم والاقتصاد والإعلام والتكنولوجيا.

كان وفد من القيادات الإنجيلية الأمريكية، الذين يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية، وصل أمس السبت، إلى مقر الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر الجديدة، للقاء عدد من رجال الفكر والثقافة المصريين.

وشارك في اللقاء، عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، من بينهم الدكتورة بسنت فهمي، والنائب عماد جاد، والنائب محمد أبوحامد، وعدد من الشخصيات العامة، بينهم الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، والشيخ إبراهيم رضا، وإسلام الغزولي، والكاتب الصحفى هاني لبيب.

ومن المقرر أن يشار الوفد الأمريكي اليوم في افتتاح الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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