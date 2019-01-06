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    وزير التموين يعلن تفاصيل المرحلة السادسة لتوزيع السلع في سيارات متنقلة.. اليوم

    06:12 ص الأحد 06 يناير 2019
    وزير التموين يعلن تفاصيل المرحلة السادسة لتوزيع السلع في سيارات متنقلة.. اليوم

    الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

    كتبت- عايدة رضوان:

    يعقد اليوم الأحد، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا، لاستعراض موقف مشروع المرحلة السادسة للسيارات المتنقلة.

    وتعد السيارات المتنقلة، خاصة بشباب الخريجيين، وهى عبارة عن منافذ لطرح السلع، ومن المقرر أن يستعرض الوزير أيضًا خطة الوزارة خلال 2019.

    جدير بالذكر إن إعلان وزارة التموين، يأتى فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، بتيسر إجراءات التعاقد مع شباب الخريجين الحاصلين على سيارات متنقلة من صندوق "تحيا مصر" لبيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة فى الميادين العامة والأماكن التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، على أن توفر شركتى الجملة "العامة والمصرية" المنتجات لهذه السيارات، بجانب توفير السلع لفروع مشروع جمعيتى أولاً بأول.

    على المصيلحى وزارة التموين السيارات المتنقلة صندوق تحيا مصر

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