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    طبيب مستشفى العذراء: ضابط المفرقعات استشهد في الحال عقب انفجار العبوة

    05:54 ص الأحد 06 يناير 2019
    طبيب مستشفى العذراء: ضابط المفرقعات استشهد في الحال عقب انفجار العبوة

    الدكتور مينا عدلي طبيب بمستشفى العذراء

    كتب- فتحي أبو سليمان:​

    قال الدكتور مينا عدلي الطبيب بمستشفى العذراء وأبو سفين المجاورة للكنيسة التي تعرضت لمحاولة استهداف فاشلة بعزبة الهجانة مساء أمس السبت، إنه سمع أصوات استغاثات من المواطنين أثناء توجهه إلى المستشفى بانفجار قنبلة.

    وأضاف عدلي، في تصريحات لمصراوي، أن وجد الرائد مصطفى عبيد توفي في الحال بعد اختراق شظايا القنبلة للجمجمته وأنحاء متفرقة من جسده.

    وأكد أنه أشرف على نقله الضابط والمصابين مع القوات إلى المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف.

    وأسفر الانفجار عن استشهاد ضابط المفرقعات الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخرين، ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات الأقباط باعياددالميلاد المجيد.

    مستشفى العذراء عبوة ناسفة حادث انفجار مدينة نصر

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