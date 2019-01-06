اليوم.. وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير مبنى دار الكتب والوثائق

كتب- محمد لطفي:

تتفقد اليوم الأحد، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مبنى دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق.

وتأتي زيارة الوزيرة لمتابعة أعمال الترميم والتطوير والاطلاع على جميع التجهيزات الجارية؛ تمهيدا لإعادة افتتاحها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

كما تعلن عبدالدايم خلال الجولة معلومات مهمة بشأن نتائج خطوات الثقافة للحفاظ على التراث القومي المصري.