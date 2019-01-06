  • عاجل:كاهن كنيسة أبي سيفين يكشف تفاصيل اكتشاف العبوة الناسفة وانفجارها

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    اليوم.. وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير مبنى دار الكتب والوثائق

    04:23 ص الأحد 06 يناير 2019
    اليوم.. وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير مبنى دار الكتب والوثائق

    الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

    كتب- محمد لطفي:

    تتفقد اليوم الأحد، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مبنى دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق.

    وتأتي زيارة الوزيرة لمتابعة أعمال الترميم والتطوير والاطلاع على جميع التجهيزات الجارية؛ تمهيدا لإعادة افتتاحها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

    كما تعلن عبدالدايم خلال الجولة معلومات مهمة بشأن نتائج خطوات الثقافة للحفاظ على التراث القومي المصري.

     

    إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة دار الكتب والوثائق القومية أعمال ترميم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان