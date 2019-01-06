كاهن كنيسة أبي سيفين يكشف تفاصيل اكتشاف العبوة الناسفة وانفجارها

كتب- فتحي أبو سليمان:

قال القس برسوم سعد الله، كاهن كنيسة "السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين"، إن إمام مسجد "ضياء الحق" -المجاور للكنيسة- أبلغ قوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية عن احتمالية وجود "قنابل" على سطح المسجد.

وأوضح القس في تصريحات للصحفيين أمام الكنيسة في الساعات الأولى من صباح الأحد، أنه أثناء تفكيك وحدة المفرقعات لإحداها انفجرت، ما أسفر عن مقتل الضابط وإصابة اثنين من أمناء الشرطة.

وبحسب كاهن كنيسة "السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين"، أن انفجار العبوة حدث على بعد 8 أمتار من الكنيسة.

وأسفر الانفجار، عن استشهاد ضابط المفرقعات الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخر أثناء فحص حقيبة كانت تحوي علي العبوة الناسفة.

ومن جانبها انتقلت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام للنيابات، مساء أمس السبت، لمعاينة موقع انفجار عبوة ناسفة بجوار كنيسة بمدينة نصر.

وانتدبت النيابة فريق من الأدلة الجنائية لفحص آثار العبوة وإعداد تقرير بها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الانفجار والكنيسة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، وسرعة ضبط مرتكبيه.