​الأمن يطوق محيط حادث مدينة نصر.. والشرطة تجمع مواصفات المشتبه به -صور

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كتب- محمد الصاوي:

تصوير- كريم أحمد:

كشف مصدر أمني، عن أن الأجهزة الأمنية تواصل جمع مواصفات شاب مشتبه في قيامه بزرع عبوات ناسفة بجوار كنيسة العذراء وأبوسيفين بمدينة نصر.

وأضاف المصدر -رفض عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن رجال الشرطة يستمعون لأقوال شهود العيان وإمام المسجد الذين شاهدوا الشاب المشتبه به أثناء هروبه من موقع الحادث بعد زرعه للعبوات الناسفة.

وفي وقت سابق، صرح مصدر أمني بأن أحد ضباط المفرقعات بمديرية أمن القاهرة استشهد مساء السبت، أثناء محاولة تفكيك عبوة بدائية داخل حقيبة مخفاة بسطح عقار بعزبة الهجانة في مدينة نصر.

وأكد المصدر أن الانفجار أسفر عن استشهاد ضابط المفرقعات الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخر أثناء فحص حقيبة كانت تحوي العبوة.

وانتقلت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام للنيابات، مساء اليوم السبت، لمعاينة موقع انفجار عبوة ناسفة بجوار كنيسة بمدينة نصر.

وانتدبت النيابة فريق من الأدلة الجنائية لفحص آثار العبوة وإعداد تقرير بها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الانفجار والكنيسة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، وسرعة ضبط مرتكبيه.