الأزهر يدين محاولة استهداف كنيسة مدينة نصر: "عمل إجرامي أثيم"

كتب- محمود مصطفى:

أكد الأزهر الشريف، تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الخبيث، الذي يسعى إلى إفساد احتفالات الإخوة الأقباط بذكرى ميلاد المسيح (عليه السلام).

كما أكد الأزهر الشريف - في بيان مساء السبت-، أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي أثيم، يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وأدان الأزهر - بشدة - الحادث الذي وقع في عزبة الهجانة بمدينة نصر، والذي أسفر عن استشهاد ضابط شرطة.

وأعرب عن خالص العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني، سائلاً الله - تعالى - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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