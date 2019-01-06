"الإنجيلية" عن حادث كنيسة مدينة نصر: إمام المسجد المجاور منع كارثة حقيقية

كتب-إسلام ضيف:

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، الحادث المؤلم الذي استهدف كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وأسفر عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد، أمس السبت، خلال تفكيكه للعبوات الناسفة.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، في بيان له اليوم، عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، راجيًا من الله أن يلهم أهله العزاء والصبر.

وقال زكي، "إن إمام المسجد المجاور استطاع أن يمنع كارثة حقيقية بإبلاغه عن العبوة الناسفة"، مضيفًا "أن تصرفه هذا نموذج مشرف للُحمة الوطنية".

وأكد "أنه يثق في قدرة الأمن وإخلاصة في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه"، مشددًا على "أن محاولات ترهيب وتخويف المواطنين لن تنال من عزيمة المصريين في بناء وطنهم".

وأضاف "إننا نصلي أن يحفظ الله مصر ، سبيكة عصية على الكسر، ولأجل احتفالات آمنة، وسلام وأمان لكل المصريين".

كان مصدر أمني صرح بأن أحد ضباط المفرقعات بمديرية أمن القاهرة استشهد السبت، أثناء محاولة تفكيك عبوة بدائية داخل حقيبة مخفاة بسطح عقار بعزبة الهجانة في مدينة نصر.

وقال خادم بكنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة نصر -تحفظ على ذِكر اسمه-، في تصريح لمصراوي، إن إمام مسجد ضياء الحق المواجهة للكنيسة، أبلغ الشرطة باشتباهه في وجود أجسام غريبة قُرب المسجد.