  • عاجل:انفجار مدينة نصر|.. مصدر: العبوة كانت مخفاة داخل حقيبة بسطح عقار بعزبة الهجانة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    "دعم مصر" ينعي ضابط المفرقعات شهيد العبوات الناسفة بمدينة نصر​

    12:52 ص الأحد 06 يناير 2019
    "دعم مصر" ينعي ضابط المفرقعات شهيد العبوات الناسفة بمدينة نصر​

    الدكتور عبدالهادي القصبي

    كتب- ميرا إبراهيم:

    نعى عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، ضابط المفرقعات مصطفى عبيد الذي استشهد في حادث انفجار 3 عبوات ناسفة فوق سطح أحد المنازل بعزبة الهجانة بمدينة نصر.

    وأضاف القصبي، في تصريحات صحفية، أن شهداء الجيش والشرطة يضحون بحياتهم ثمنا لبناء مصر الجديدة دون أدنى تردد ويقدمون مثالا عظيما في التضحية والفداء.

    وتابع: "هؤلاء الخوارج عندما يشاهدون مصر الكبيرة تنهض وتستقر يحاولون زعزعة هذا الاستقرار ولكن مؤسساتنا ستضرب بأيدي من حديد تجاه هؤلاء الخونة".

    وأسفر الانفجار عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة مدير إدارة المفرقعات وشرطي آخر، حسبما ذكر مصدر أمني لمصراوي في وقت سابق.​

     

     

    عبدالهادي القصبي ائتلاف دعم مصر ضابط المفرقعات مدينة نصر? مصطفى عبيد حادث انفجار

    الخبر التالى:

    "الإنجيلية" عن حادث كنيسة مدينة نصر: إمام المسجد المجاور منع كارثة حقيقية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان