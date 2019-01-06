"دعم مصر" ينعي ضابط المفرقعات شهيد العبوات الناسفة بمدينة نصر​

كتب- ميرا إبراهيم:

نعى عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، ضابط المفرقعات مصطفى عبيد الذي استشهد في حادث انفجار 3 عبوات ناسفة فوق سطح أحد المنازل بعزبة الهجانة بمدينة نصر.

وأضاف القصبي، في تصريحات صحفية، أن شهداء الجيش والشرطة يضحون بحياتهم ثمنا لبناء مصر الجديدة دون أدنى تردد ويقدمون مثالا عظيما في التضحية والفداء.

وتابع: "هؤلاء الخوارج عندما يشاهدون مصر الكبيرة تنهض وتستقر يحاولون زعزعة هذا الاستقرار ولكن مؤسساتنا ستضرب بأيدي من حديد تجاه هؤلاء الخونة".

وأسفر الانفجار عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة مدير إدارة المفرقعات وشرطي آخر، حسبما ذكر مصدر أمني لمصراوي في وقت سابق.​