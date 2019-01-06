أول تعليق من الكنيسة على انفجار عبوة بمحيط كنيسة في مدينة نصر

كتب- إسلام ضيف:

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ببالغ الحزن، الشهيد الرائد مصطفى عبيد، من إدارة المفرقعات، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه بفحص حقيبة وجدت بجوار كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين بعزبة الهجانة.

وأضافت الكنيسة في بيانها منذ قليل: "تتقدم الكنيسة بخالص التعزية لأسرة الشهيد، مُصلين إلى الله أن ينعم بالشفاء على المصابين في الحادث ذاته، وتشكر الكنيسة أجهزة الشرطة كافةً على يقظتها وجهودها المخلصة التي تبذلها فداءًا للوطن، وليحفظ الرب مصر من كل سوء".

وأسفر الانفجار عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة مدير إدارة المفرقعات وشرطي آخر، حسبما ذكر مصدر أمني لمصراوي في وقت سابق.