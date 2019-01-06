  • عاجل:انفجار مدينة نصر|.. مصدر: العبوة كانت مخفاة داخل حقيبة بسطح عقار بعزبة الهجانة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    أول تعليق من الكنيسة على انفجار عبوة بمحيط كنيسة في مدينة نصر

    12:20 ص الأحد 06 يناير 2019
    أول تعليق من الكنيسة على انفجار عبوة بمحيط كنيسة في مدينة نصر

    البابا تواضروس

    كتب- إسلام ضيف:

    نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ببالغ الحزن، الشهيد الرائد مصطفى عبيد، من إدارة المفرقعات، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه بفحص حقيبة وجدت بجوار كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين بعزبة الهجانة.

    وأضافت الكنيسة في بيانها منذ قليل: "تتقدم الكنيسة بخالص التعزية لأسرة الشهيد، مُصلين إلى الله أن ينعم بالشفاء على المصابين في الحادث ذاته، وتشكر الكنيسة أجهزة الشرطة كافةً على يقظتها وجهودها المخلصة التي تبذلها فداءًا للوطن، وليحفظ الرب مصر من كل سوء".

    وأسفر الانفجار عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة مدير إدارة المفرقعات وشرطي آخر، حسبما ذكر مصدر أمني لمصراوي في وقت سابق.

    الكنيسة القبطية المصرية مدينة نصر البابا تواضروس انفجار عبوة ناسفة

    الخبر التالى:

    وزير الأوقاف عن استهداف كنيسة مدينة نصر: سندحر الإرهاب بكل قوة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان