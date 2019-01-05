خادم بكنيسة "أبي سيفين": إمام مسجد أبلغ الأمن بوجود القنبلة قبل انفجارها

كتب - إسلام ضيف:

كشف أحد خُدام كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين بمدينة نصر، عن تفاصيل الانفجار الذي وقع بجوار الكنيسة، مساء السبت.

وأسفر الانفجار عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة مدير إدارة المفرقعات وشرطي آخر، حسبما ذكر مصدر أمني لمصراوي في وقت سابق.

وقال خادم الكنيسة -الذي تحفظ على ذِكر اسمه- في تصريح لمصراوي: "أمن الكنيسة أعلمنا أن إمام مسجد ضياء الحق المُقابل للكنيسة مباشرة أبلغ الشرطة باشتباهه في وجود أجسام غريبة قُرب المسجد، والساكنين جوار الكنيسة قالوا إنها 3 قنابل مزروعة على مقربة من الجامع".

وأكمل: "بعدها بدقائق حضرت فرقة لتفكيك القنابل تابعة للداخلية على الفور إلى مكان الواقعة، وتم التعامل مع القنابل، وقنبلة من التلاتة وهما بيفككوها عملت صوت جامد، وسمعنا أنباء عن استشهاد الضابط اللي كان بيفككها، وفي إصابات خفيفة".

وتابع خادم الكنيسة: "مفيش إصابات من الكنيسة، والشرطة أغلقت محيط الكنيسة بالكامل".