وزير الري يرأس عمومية "القابضة للري والصرف"

القاهرة - أ ش أ:

عقدت الشركة القابضة للري والصرف اجتماع الجمعية العامة العادية ، اليوم السبت ، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ، حيث أكد الوزير ضرورة تقييم الأداء والمحاسبة بتحقيق الأهداف ووضع هدف رئيسي خلال الفترة القادمة وهو مضاعفة عمليات وأرباح الشركة.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري واتساقا مع السياسات العامة للدولة نحو تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام المتخصصة في مجال الري والصرف، ومنها الشركة القابضة للري والصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات الخاصة بعرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية من عام 2015 إلى عام 2018، والتي أبرزت قدرة الشركة على تجاوز الخسارة السابقة وتحقيق أول فائض ربحي خلال عام 2018 بعد نقل تبعيتها لوزارة الموارد المائية والري، الأمر الذي حدى بوزير الري بالتوجيه بضرورة مضاعفة حجم الإنتاج والأرباح خلال عام 2019، في ظل إدارة المجلس الجديد للشركة مع التأكيد على ضرورة وجود تكامل في الأنشطة التي تقوم بها ورش الوزارة وورش الشركة القابضة للري والصرف، وتعظيم الاستفادة من معدات الوزارة والشركة.

كما تضمن جدول الأعمال أيضا مناقشات إصلاح المعدات المتبقية بالشركة، حيث تم عرض ما تم إصلاحه من المعدات المتعطلة وما سيتم اصلاحه تباعا لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق أعلى عائد، من خلال زيادة نسبة التشغيل الذاتي للشركة وتكامل الأنشطة بين معدات الشركة ومعدات الوزارة.

وفي ذات السياق، تم مناقشة تشغيل ورش الشركة بأقصى كفاءة في إطار تكاملي مع ورش الوزارة لدراسة إصلاح معدات الوزارة والوزارات الأخرى المعطلة ورفع كفاءتها لتحقيق الاستغلال الأمثل الذي يضمن للشركة القدرة الفنية والمالية التي تمكنها من إنجاز الأعمال المكلفة بها بكفاءة عالية وطبقا للبرامج الزمنية المقررة.

وتناول الاجتماع أيضا أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعبر عن زيادة حجم الأعمال المسندة والمنجزة من الشركة خلال عام 2018، حيث كانت إنتاجية وحدة التمويل (الجنيه) التي يتقاضاها العامل بالشركة عام 2015 تحقق إنتاجية تقدر بنحو 1.1 جنيه في حين أصبحت بنهاية عام 2018 تقدر بنحو 4.2 جنيه.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور عبدالعاطي بجهود مجلس إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة لها على الجهد المبذول الذي حقق نقلة نوعية للشركة على النحو الذي نراه، وحث جميع الحضور بالاجتماع على الاستمرار في بذل الجهد لتحقيق المزيد من النجاحات المشرفة للشركة والوزارة.