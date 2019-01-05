مجلس الصحفيين يجتمع الثلاثاء لإعداد ملاحظاته على "لائحة الجزاءات"

كتب - مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام ووضع الملاحظات عليها.

ومن المقرر أن تُعرض النسخة النهائية من اللائحة وتناقش خلال الاجتماع المقبل.

كان مجلس نقابة الصحفيين، وافق خلال اجتماعه اليوم السبت، على تكويد 8 صحف جديدة، والموافقة على قبول دفعة جديدة من الزملاء المُعينين بها، خلال دورة القيد المقبلة.