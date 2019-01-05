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    "كبسولات العُقم وجمارك السيارات".. الحكومة ترد على 7 شائعات أثارت جدلًا (فيديوجرافيك)

    06:29 م السبت 05 يناير 2019
    "كبسولات العُقم وجمارك السيارات".. الحكومة ترد على 7 شائعات أثارت جدلًا (فيديوجرافيك)

    اجتماع مجلس الوزراء

    القاهرة - مصراوي:

    نفى مجلس الوزراء، ممثلًا في مركزه الإعلامي، عددًا من الشائعات ترددت خلال الأيام الأخيرة وأثارت جدلًا، كان أبرزها: توزيع كبسولات مجانية تسبب العُقم في إطار حملات تنظيم الأسرة، عدم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة نتيجة توقف توصيل الإنترنت بالمدارس، وإضافة سنة دراسية جديدة بعد الإعدادية.

    ويرصد مصراوي رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على 7 شائعات:

    كبسولات العقم ترويج الشائعات مجلس الوزراء جمارك السيارات

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