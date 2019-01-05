السيسي يتلقى دعوة من نظيره التونسي للمشاركة في القمة العربية

كتب - محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير التونسي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الخارجية التونسي سلم الرئيس السيسي - خلال اللقاء - رسالة خطية من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة في تونس والمقرر عقدها نهاية شهر مارس القادم .

وأشار إلى ترحيب الرئيس بالدعوة، مؤكدا استعداد مصر الكامل للعمل مع تونس لضمان نجاح القمة العربية، وخروجها بقرارات هامة ومؤثرة تدعم مسيرة العمل العربي للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة.

وأوضح المتحدث الرسمي - أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، في ضوء التطور المضطرد في هذا الصدد، حيث تم تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتي المجالات ، وتعظيم قنوات التواصل "الفعال " بين البلدين حكومياً وشعبياً، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات "البينية" ، وكذا التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها.

كما تطرق اللقاء إلى استعرض عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في ليبيا، مع الإشادة في هذا الإطار بدور "الآلية الثلاثية " لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في تنسيق مواقف الدول الثلاث تجاه الأزمة الليبية.

وأضاف السفير راضي - أن وزير الخارجية التونسي ، أعرب عن تهنئته للرئيس السيسي على رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري" 2019"، حيث أكد الرئيس اعتزام مصر مواصلة تطوير ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك، معرباً عن تطلع مصر لتكثيف تنسيق المواقف مع الجانب التونسي إزاء القضايا والملفات الأفريقية محل الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة، لا سيما المتعلقة بالتنمية وصون السلم والأمن بالقارة، منوهاً بأن قيادة مصر لدفة الاتحاد الأفريقي ممثلةً عن إقليم شمال أفريقيا لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة سيمثل نجاحاً لجميع الدول العربية الأعضاء بالاتحاد.