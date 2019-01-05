الهيئة القومية للإنفاق: جاهزون لافتتاح مترو مصر الجديدة

كتب- أحمد نجيب:

قال المهندس طارق أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للإنفاق، إن تكلفة إنشاء المراحل الجديدة للخط الثالث 100 مليار جنيه، لافتا أن 50 % من تكلفة المشروع عبارة عن قروض والنصف الآخر من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف رئيس إدارة التخطيط لمصراوي، أن العائد من التذاكر منذ وقت قريب كان لا يغطي 50% من تكاليف الإدارة والتشغيل والصيانة، وأن تحريك سعر التذكرة مؤخرا يغطي حاليا 80 أو 90% من التكاليف.

وعن أسباب تأخر افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والمعروف بمترو مصر الجديدة، قال أبوالوفا، إن الإدارة انتهت من التشغيل التجريبي، مستدركا: "جاهزون الآن للافتتاح، ومن المنتظر أن يحدد وزير النقل هشام عرفات موعد الافتتاح الرسمي خلال أيام قليلة، والمرحلة الرابعة للخط الثالث تنقسم إلى 3 أجزاء، ويشمل 4 محطات وهى "هارون، هليوبوليس، ألف مسكن، نادى الشمس".

وتابع: تكلفة تطوير الخط الأول للمترو تبلغ 30 مليار جنيه، ونعد حاليا مناقصة جديدة ليتم طرحها لتطوير الأنظمة والأجهزة الإلكتروميكانيكية وكل الأنظمة الكهربائية ونظم الإشارات، بتكلفة نحو 750 مليون يورو، وستمتد أعمال التطوير من 5 إلى 6 سنوات؛ نظرا لأن أعمال التطوير ستحدث مع استمرار العمل بالخط دون أى تأثير على أعمال التشغيل.​