مخالفات بناء وتراخيص.. 5 رؤساء أحياء بالقاهرة والجيزة أسقطتهم الرشوة خلال 2018

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية مساء الأربعاء الماضي، القبض على اللواء محمد زين العابدين، رئيس حي مصر القديمة بتهمة تلقيه رشوة في محاولة لاستغلال منصبه لتمرير أعمال مخالفة للقانون.

ولم تكن هذه الواقعة هي الواقعة الأولى للرشوة بين رؤساء الأحياء، في محافظتي القاهرة والجيزة وذلك خلال عام 2018، بل سبقها عدة وقائع أخرى.

ويرصد "مصراوي" أبرز وقائع الرشوة في أحياء القاهرة والجيزة خلال عام 2018 والتي تم التحقيق فيها بواسطة القضاء.

حي مصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسًا بالرشوة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه جرى ضبط رئيس الحي وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مليوني جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

وتباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع رئيس الحي محمد زين العابدين، وسكرتيره الخاص في القضية.

حي الموسكي

قررت نيابة وسط القاهرة، في 23 أبريل 2018 إحالة المهندس "طارق. ص" رئيس حي الموسكي، لمحكمة الجنايات بتهمة تقاضي رشوة.

ويأتي ذلك بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس الحي أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أحد تجار الموسكي لمنحه ترخيصًا بممارسة نشاط تجارة الملابس.

حي روض الفرج

أحالت نيابة حوادث شمال القاهرة، في مايو 2018، رئيس حي روض الفرج "محمد.ع" للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة تقاضي رشوة 20 ألف جنيه من أحد المقاولين.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن رئيس حي روض الفرج، اتفق مع المقاول على الرشوة نظير منحه ترخيص هدم لعقار قديم اشتراه وهدمه وأقام آخر مكانه، حيث أكد الشهود تورط المتهم، وأيد المقاول صحة الواقعة.

حي الهرم

في السابع من أغسطس 2018، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم وثلاثة آخرين، بتهمة تلقيه رشوة داخل مكتبة بحي الهرم مقابل الاتفاق على تنفيذ أعمال مخالفة للقانون.

وفي التاسع من أغسطس 2018، كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة جنوب الجيزة الكلية، عن تلقي إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم، رشوة عينية ومالية عبارة عن عقارات ووحدات سكنية ومنقولات وأجهزة تكييف ومحمول، إلى جانب مبالغ مالية على سبيل الرشوة واستغلال منصبه في أعمال مخالفة للقانون.

حي الدقي

في نهاية شهر يونيو 2018، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الدقي، وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، لطلب وتقاضي رئيس الحي 250 ألف جنيه، إضافة إلى وحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه من مالكي العقار.

وأكدت الرقابة الإدارية، أن رئيس الحي طلب هذه المبالغ مقابل التغاضي عن المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها.