أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

أبوحامد: لقاء الوفد الأمريكي نقل صورة مصر الحقيقية بعد 30 يونيو

04:39 م السبت 05 يناير 2019
أبوحامد: لقاء الوفد الأمريكي نقل صورة مصر الحقيقية بعد 30 يونيو

النائب محمد أبو حامد

كتب- أسامة عبد الكريم:

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن لقاءات الهيئة القبطية الإنجيلية يهدف لإيجاد آليات للحوار مع سياسيين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي وبرلمانيين أوروبيين.

وقال أبو حامد لمصراوي، إنه تحدث خلال اللقاء مع الوفد الأمريكي عن المواطنة الحقيقية والحالة الدينية المعبرة عن مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، وتطوير الخطاب الديني.

وأضاف وكيل تضامن البرلمان، أن اللقاء فرصة لتوضيح عدم دقة التقارير التي تصدر هناك ووجود مبالغات فيها، ومن الجيد التيقن من أية معلومة.

محمد أبو حامد لجنة التضامن مجلس النواب الهيئة القبطية الإنجيلية الكونجرس الأمريكي

الخبر التالى:

قضية فلسطين أولوية.. تفاصيل لقاء السيسي وأبومازن
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان