أبوحامد: لقاء الوفد الأمريكي نقل صورة مصر الحقيقية بعد 30 يونيو

كتب- أسامة عبد الكريم:

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن لقاءات الهيئة القبطية الإنجيلية يهدف لإيجاد آليات للحوار مع سياسيين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي وبرلمانيين أوروبيين.

وقال أبو حامد لمصراوي، إنه تحدث خلال اللقاء مع الوفد الأمريكي عن المواطنة الحقيقية والحالة الدينية المعبرة عن مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، وتطوير الخطاب الديني.

وأضاف وكيل تضامن البرلمان، أن اللقاء فرصة لتوضيح عدم دقة التقارير التي تصدر هناك ووجود مبالغات فيها، ومن الجيد التيقن من أية معلومة.