وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق المنيا- أبوقرقاص

كتب- أحمد نجيب:

واصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولاته التفقدية بصعيد مصر لمتابعة معدلات التنفيذ في عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

وتابع وزير النقل يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وبحضور اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال رفع كفاءة وتطوير وإعادة تأهيل وصرف طريق "المنيا ـ أبوقرقاص" الزراعي، بتكلفة 40.5 مليون جنيه وبطول13 كيلو متر.

وتفقد الوزير الطريق حيث تم الانتهاء من تطوير ورصف 9كم ووجه بضرورة تكثيف الأعمال و إضافة تطوير 3كم أخرى ليصل التطوير والرصف حتى مصنع أبو قرقاص بإجمالي 16كم .

ووجه الدكتور هشام عرفات الشركة المنفذة بإزالة كافة المعوقات ليتم الانتهاء منه في شهر ابريل القادم لتسهيل حركة التنقل بين المنيا وأبو قرقاص، مضيفا أن الوزارة تسيير في اتجاهين متوازيين إنشاء طرق جديدة وصيانة وتطوير شبكة الطرق الحالية بما يخدم المواطن ويحقق السيولة المرورية المطلوبة.

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