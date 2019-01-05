مطران شبرا الخيمة: المملكة العربية السعودية منفتحة دينيًا

كتب- إسلام ضيف:

قال الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، إن المملكة العربية السعودية منفتحة دينيًا للغاية وليست منغلقة.

وأضاف مرقس في مقابلة تلفزيونية على فضائية "إكسترا نيوز": "الدليل يوضح التطور الحادث في المملكة، وكوني رجل دين أروح هناك وأمشي بصليب وعصاية والناس ما تستغربش وترحب، دا أمر جميل".

وأكمل مطران شبرا الخيمة: "لما رحت لقيت الشعب جواه حلو، وماستغربوش من تواجدي".

وزار الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة أواخر شهر نوفمبر العام الماضي المملكة العربية السعودية في زيارة بدعوة رسمية لزيارة العائلات القبطية بالمملكة العربية السعودية.