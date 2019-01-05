الأنبا مرقس: تشكيل لجنة مواجهة الأحداث الطائفية "هدية الرئيس للعام الجديد"

كتب- إسلام ضيف:

أكد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة "مواجهة الأحداث الطائفية" هو هدية الرئيس بمناسبة العام الجديد.

وقال مرقس في مقابلة تلفزيونية على فضائية "إكسترا نيوز": "إن الفتنة الطائفية تُدمر الأماكن لكن مش مشاعر السلام والحب اللي بين الناس".

وأكمل: "القانون واضح، والناس المسؤولة هي اللي تحاسب، لو كل واحد هو اللي يحاسب من نفسه تكون البلد فوضى".