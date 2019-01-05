متحدث "الكهرباء": إنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة النقل

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يجرى العمل حاليا على إنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والإسكندرية، والدلتا.

ونوه حمزة فى تصريحاته لمصراوى، إلى أنه جاري العمل حاليا على تنفيذ 17 مركز تحكم ضمن مشروع إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء، موضحا أنه يجرى حاليا أيضا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع على أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2019.

وأكد أنه سيتم تركيب مليون عداد مسبق الدفع ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذي تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، إضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.​