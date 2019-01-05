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مطران شبرا الخيمة: "قلت للسيسي فخورين إنك مصري"

03:13 م السبت 05 يناير 2019
مطران شبرا الخيمة: "قلت للسيسي فخورين إنك مصري"

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة

كتب- إسلام ضيف:

وّجه الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على تأييده لقانون بناء وتقنين الكنائس.

وأضاف مرقس في مقابلة تليفزيونية على فضائية "إكسترا نيوز": "نشكر الدولة على موافقتها على تقنين عدد ضخم من الكنائس ومباني الخدمات، وننتظر لأن لدينا الآلاف من المباني".

واستكمل مطران شبرا الخيمة: "الرئيس السيسي رئيس للمصريين كلهم، ولما التقيت به في عيد الميلاد الماضي، قلت له إننا فخورين إنك مصري أصيل تحب مصر، وتسعى لرفعتها وأنت مش بتدوّر على كرسي، لكن بتدور على راحة شعب مصر، وواثقين بأن مصر هتكون أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا".​

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة السيسي قانون بناء وتقنين الكنائس

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