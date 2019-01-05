برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن نصب شركات إلحاق العمالة بالخارج

كتبت: ميرا إبراهيم:

تقدم النائب مجدى بيومي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بشأن بعض شركات السياحة التي تمارس أنشطة غير مشروعة فى مجال إلحاق العمالة المصرية للخارج.

وأضاف أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، في بيان، أن الفترة الأخيرة شهدت استغلال بعض الشركات المواطنين والنصب عليهم بدعوى إلحاقهم للعمل بالخارج تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول الأفريقية والعربية بموجب موافقات مزورة منسوبة للجهة الحكومية المعنية، وإعادة تسفيرهم بطرق غير مشروعة.

وطالب أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، الوزارة بتشديد الرقابة على هذه الشركات بالإضافة لتوعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع مثل هذه الشركات التى تستغل لهفة البعض للسفر، على أن يتم إعلان أسماء الشركات التى تنصب على المواطنين فى كافة وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئ على مستوى الجمهورية.​