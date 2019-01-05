"مستقبل وطن بالجيزة" يتبنى مبادرة حياة كريمة

كتب- أحمد علي:

أعلن المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن دعم أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة وتبنيها للمبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" للفئات الأكثر احتياجا خلال عام 2019، معلناً قيام أمانة الحزب بالجيزة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسات الخيرية لإعداد حصر شامل بالأسر الأولى بالرعاية وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالطبقات الفقيرة في مختلف قرى المحافظة وخاصة المناطق الريفية لأن نسبة الفقر فى الريف أعلى منها فى الحضر.

وأكد علاء والي رئيس برلمانية مستقبل وطن بالجيزة، أنه فور الانتهاء من الحصر سيتم تفعيل هذه المبادرة وشمول الطبقات الفقيرة والمتوسطة ودعمها بكافة احتياجات الحياة المعيشية سواء كانت مساعدات مالية أو سلع غذائية أو أثاث منزلى أو أجهزة كهربائية أو بطاطين أو خدمات طبية وعلاجية كل ذلك من خلال حزب مستقبل وطن وبمعاونة رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية حفاظاً على استمرار حياة كريمة للمواطن.

وقال المهندس علاء والي أنه إيماناً منها أيضاً بهذه المبادرة تقوم أمانة مستقبل وطن بالجيزة بالمساهمة الفورية فى تخفيف العبء عن الشباب والفتيات المقبلين عن الزواج، وذلك بتوزيع أجهزة كهربائية على الفتيات المقبلات على الزواج من الأسرة الفقيرة وغير القادرة على تجهيز عش الزوجية لتخفيف العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والاهتمام بهم.​