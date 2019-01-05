رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتفقد ميناء شرم الشيخ البحري

اعتبارًا من مساء اليوم.. الأرصاد: موجة برودة جديدة لمدة 48 ساعة

كتب- أحمد نجيب:

تفقد اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ميناء شرم الشيخ البحري واجتمع مع قيادات الميناء للتعرف على أعمال التطوير بالميناء و مشروعات التطوير المستقبلية، وشدد على سرعة الانتهاء من إخلاء منطقة القزق الميكانيكى القديم وضم مساحته لامتداد الرصيف البحري الجديد بالميناء ليصبح طوله من 116 متر إلى 300 متر طولي وغاطس 8 متر لزيادة قدرة الميناء على استيعاب السفن السياحية العملاقة.

كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتخلص من المباني القديمة والعشوائيات والرواكد بالميناء، وتفقد الخيمة المتواجدة على رصيف الميناء لاستقبال السياح وأماكن انتظار الاتوبيسات السياحية وشدد على ضرورة التنسيق مع كافة أعضاء المجتمع المينائي لسرعة إنهاء إجراءات السياح لإظهار الميناء بما يليق بها من مكانة سياحية لجذب المزيد من الشركات السياحية والخطوط الملاحية لزيارة الميناء.

وتفقد صالح الوحدات البحرية المملوكة للهيئة والعاملة بالميناء ( القاطرة جهاد، لنش الإرشاد 1 ، لنش الخدمة 1 ) للتأكد من الحالة الفنية لهم، كما تفقد صالات الوصول والسفر بالميناء ومنطقة القزق الميكانيكي الجديد وأوصى بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بتشغيل القزق والورش والمحلات، تمهيدا لافتتاح القزق الميكانيكي الذى تم الانتهاء منه بتكلفة 70 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة بقدرة إصلاح 400 يخت سنوي.​