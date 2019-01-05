بـ35 جنيهًا.. "الري": الحنفيات الموفرة بمعارض الإنتاج الحربي

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل جديدة حول تجربة "الحنفيات الموفرة" وأماكن تواجدها، وذلك ضمن خطط الترشيد المائي التي تعمل عليها الوزارة، وفي حال نجحها سيتم تعميمها على باقي الهيئات الحكومية.

وقال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، إن تجربة الحنفيات الموفرة التي أعلنت عنها وزارة الري أحد محاور وثيقة الترشيد المائي، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف أول من طبق التجربة على المساجد.

وأضاف خفاجى، لمصراوي، أن تكلفة الحنفية تقدر بقيمة 35 جنيهًا، إلى جانب توافرها بـ21 معرِضًا ومنفذًا لوزارة الإنتاج الحربي في القاهرة والجيزة والدقهلية.

وأكد أن التجربة سيتم تطبيقها على 200 ألف مسجد، موضحًا أنه حتى الآن تم إنتاج 215 قطعة موفرة لتوزيعها على المساجد، مشيرًا إلى توفير هذه الحنفيات بالكامل خلال شهر ونصف بحد أقصى.

وتابع الدكتور يسري خفاجي: القطع الموفرة للمياه هي وسيلة حديثة بسيطة وسهلة الفك والتركيب يتم تركيبها على فوهات الحنفيات المستخدمة حاليًا دون الحاجة لتغييرها، وهذه المنظومة تخدم الدولة والمواطن على حد، وتحافظ على الموارد المائية وتقلل من فاتورة استهلاك المواطن.

يذكر أن تجربة الحنفيات الموفرة واحدة من أهم محاور استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية بمصر حتى عام 2050.