تخصص 48 فدانا بمدينة بدر لإنشاء أكاديمية للتدريب على نفقة شركة CSCEC الصينية

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إتاحة قطعة أرض بمساحة إجمالية 48 فداناً أي ما يعادل 201600 م2 بمنطقة الامتدادات الشرقية بمدينة بدر، لصالح إنشاء أكاديمية للتدريب على نفقة شركة CSCEC الصينية لتدريب العمالة المصرية على أحدث الأساليب الدولية للبناء وأعمال التشطيبات، بما يخدم الحاجة الملحة لتوافر تلك العمالة فى جميع المشروعات بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة،.

وأضاف مدبولي، أن ملكية المشروع تصل لمدة 7 سنوات كحد أقصى للشركة الصينية، على أن تؤول ملكية المباني والأجهزة والمعدات بحالتها فور انتهاء المدة للهيئة، ووفقاً للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن، وكذا الاشتراطات البنائية المعتمدة للنشاط، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بترشيح العمالة لبرامج التدريب المختلفة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن من سيحصل على شهادة من أكاديمية التدريب الخاصة بشركة CSCEC الصينية، سيمكنه العمل في أي دولة، وكذا العمل في مشروعات الشركة بالمنطقة.