برلماني: التخطيط تعتمد مليوني جنيه لإقامة كوبري علوي بالأقصر

كتب- محمد نصار:

اعتمدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 2 مليون جنيه لإقامة كوبري علوي للمشاة أعلى شريط السكة الحديد بالأقصر.

وقال النائب أحمد يوسف إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان: ورد في رد وزيرة التخطيط، أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه من الباب السابع للموازنة الاستثمارية لمحافظة الأقصر، بعد ورود خطاب لها من المحافظة بوجود عجز مالي في تدبير المبلغ المطلوب، واللازم لإقامة الكوبري.

وأكد إدريس، أنه بموجب خطاب وزارة التخطيط، ستشهد الأيام المقبلة، بدء أولى خطوات تنفيذ كوبري المشاة الجديد، بعد أن انتهت لجنة المعاينة التابعة لهيئة السكة الحديد، من إجراء معاينة لموقع الكوبري، وتنفيذ الرسومات الخاصة به.

وكان النائب أحمد إدريس، قد تقدم بطلب إحاطة إلى وزير النقل هشام عرفات، في 21 أبريل الماضي، لإقامة كوبري مُشاة علوي بمنطقة أبي الجود، شمال المحافظة، بعد تزايد الحوادث خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لجوء المواطنين إلى العبور من خلال منافذ غير شرعية، تودي بحياتهم.