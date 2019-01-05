البابا تواضروس يستقبل سفير الإمارات

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السبت، المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها اليوم، إن زيارة سفير الإمارات جاءت لتقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.