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البابا تواضروس يستقبل سفير الإمارات

12:23 م السبت 05 يناير 2019
البابا تواضروس يستقبل سفير الإمارات

البابا تواضروس يستقبل سفير الإمارات

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السبت، المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها اليوم، إن زيارة سفير الإمارات جاءت لتقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

البابا تواضروس سفير الإمارات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية جمعة مبارك الجنيبي عيد الميلاد المجيد

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