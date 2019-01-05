إنشاء 999 شركة و1.3 مليار جنيه لـ22 مشروعًا.. حصاد وزارة الاتصالات خلال 2018

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2018 المنقضي، والذي شمل تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الاتصالات.

وقال المركز، في انفوجرافيك، عبر صفحته الرسمية على فسيبوك، اليوم السبت، إنه تم تأسيس 999 شركة جديدة بإجمالي رأسمال بلغ 976 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018، إلى جانب تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة ‏1.3 مليار جنيه.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قيمة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وصلت إلى أكثر من 3.25 مليار دولار.

وتبين اتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14%، حيث وصل إلى 80 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017، إذ ارتفع حجم الاستثمار في هذا القطاع بنسبة 38%، ووصل حجم الاستثمار إلى 21.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، مقارنة بـ15.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر فازت خلال عام 2018 بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا للفترة من 2019 ‏حتى 2022‏، كما تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى إتاحة ‏8 خدمات إلكترونية للمواطنين منها (سداد مخالفات المرور- استخراج شهادات ‏براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة) ويجري العمل على إتاحة 20 خدمة أخرى.‏

كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 مجمعات للمعامل الإلكترونية المتكاملة بواسطة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والانتهاء من تدريب ‏10398 متدربًا من خلال البرامج التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها أبرزهم (معهد ‏تكنولوجيا المعلومات‎ ITI) فضلًا عن تنفيذ الوزارة ‏6 مبادرات أبرزهم وظيفة ‏Tech‏ - المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع ‏الألعاب والتطبيقات الرقمية".

وأعلن المركز بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المعرفة، وتأهيل 610 مدرسة في إطار "التأهيل التكنولوجي لمدارس الدمج‎ ‎والتربية الخاصة".