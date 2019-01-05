اعتبارًا من مساء اليوم.. الأرصاد: موجة صقيع جديدة لمدة 48 ساعة

"مفيش أي صوت".. "طغاغين" المكان الأول للسياحة العلاجية في العالم بسيوة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية ستتعرض لموجة صقيع جديدة بداية من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين المقبل، خاصة مناطق وسط سيناء وشمال البلاد، على أن تبدأ درجات الحرارة في التحسن بداية من يوم الثلاثاء.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم السبت، أن هناك انخفاضا جديدا بمقدار 4 درجات عن المعدل الطبيعي، ما يسبب إحساس بالبرودة في فترات الليل، لافتًا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى القاهرة.

وأكد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد والاثنين، تظهر الشبورة بشكل كثيف على بعض الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، والتي تتسبب في تقليل الرؤية، مطالبا قائدي المركبات بعدم زيادة السرعات عند القيادة، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور.

ووجة مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، نصيحة إلى المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، نظرًا لبرودة الطقس ووجودة نشاط للرياح في الأيام المقبلة يعطى احساس أكثر بالبرودة.​