ملك بلجيكا وأسرته يغادرون مصر بعد زيارة الأقصر

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، الملك فيليب ملك بلجيكا، وزوجته الملكة ماتيلدا، وأبناؤهما الأربعة، بعد إنهاء زيارتهم لمحافظة الأقصر، أمس الجمعة، بعد 3 أيام قضتها الأسرة الملكية، وسط المعالم الأثرية في البرين الشرقى والغربى لمدينة الأقصر.

شهد مطار القاهرة الدولى، استعدادات مكثفة، لمغادرة الملك فيليب ملك بلجيكا، وزوجته الملكة ماتيلدا، وأبناؤهما الأربعة، حيث تم فتح الصالة الرئاسية وانتظمت الخدمات الأمنية، وتم إخلاء ساحة الانتظار، وتمشيط محيط المطار.

كانت العائلة الملكية، قد زارت خلال وجودها بالأقصر، مقابر ملوك الفراعنة فى منطقة وادى الملوك، وحرصوا على تناول الغداء فى أحد فنادق الريفية بالقرنة، كما زاروا مقابر مدينة العمال في دير المدينة، والتى تضم مقابر العمال والفنانين الذين نحتوا وشيدوا ورسموا المعابد والمقابر والتماثيل والرسوم المصرية القديمة فى جبانة طيبة.

شملت الزيارات، مقابر وادى الملكات، ومقبرة الملكة نفرتارى، ومعابد هابو الشهيرة فى غرب الأقصر، مستعيدين أجواء الزيارة التى قامت بها الملكة إليزابيث، ملكة بلجيكا لمعابد مدينة هابو فى عام 1930.

جرت الزيارة بعيدا عن كاميرات المصورين، وتجول الملك وزوجته وأبناؤه سيرا على الأقدام فى شوارع المدينة، كما تجولوا في شارع كورنيش النيل، وحرصوا على شراء الهدايا من أحد البازارات السياحية، وكانوا طوال الرحلة، يفاجئون الحراسات المرافقة لهم بالخروج المفاجئ لأماكن لم تكن موضوعة فى جدول البرنامج السياحي الخاص بالعائلة الملكية فى الأقصر.