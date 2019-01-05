لأول مرة.. "الإسكان" تكشف عن تشطيبات فيلات حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أحدث صور لفلل العاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع في الحي الخامس R5 والذي يشبة حي جاردن سيتي.

وقال يونس، عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، "ده شغل هيئة من أفضل الهيئات فى بلدنا.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. لما تحب تشوف جمال الذوق الرفيع والرقي العالي يبقي أكيد جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد يونس أن هذه الفيلات تقع في حي جاردن سيتي الجديدة التابع لوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن الحي يقع على بعد ٥ دقائق من الحي الحكومي.

وأوضح أن هذه الصور تمثل أول نموذج تشطيب لأول فيلا في العاصمة الإدارية، حيث تم فرش الفيلا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لكن باقي الفلل التي سيتم طرحها ستكون من غير فرش.

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