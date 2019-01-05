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جمعة: افتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الجديدة ترسيخ لدور مصر في التسامح

12:07 م السبت 05 يناير 2019
جمعة: افتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الجديدة ترسيخ لدور مصر في التسامح

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن 2019 عام التسامح الديني والإنساني.

وأضاف في تصريحات له السبت، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمسجد والكاتدرائية في يوم واحد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الأيام الأولى من مطلع هذا العام هو ترسيخ لدور مصر الرائد في حمل لواء التسامح الديني والإنساني وإعلاء لمبدأ المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد، على أن افتتاح مسجد بهذه المساحة وهذا المستوى المعماري الحضاري المتميز لدليل على اهتمامنا بالدين الصحيح بعيدا عن شعارات الجماعات المتطرفة المتاجرة بدين الله.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الأحد، مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية المرقسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.​

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيسي مسجد الفتاح العليم الكاتدرائية المرقسية العاصمة الإدارية الجديدة

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