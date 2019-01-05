رئيس الأركان يهنئ البابا تواضروس والأقباط داخل الجيش بأعياد الميلاد

كتب- محمد نصار:

أرسل الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس، لتهنئته بأعياد الميلاد المجيدة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في بيان، اليوم السبت، إن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أرسل توجيهًا بتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة.

ويأتي ذلك في ظل توجيهات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتهنئة كافة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكذلك أقباط القوات المسلحة البواسل بشمال ووسط سيناء.