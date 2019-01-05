بعد مبادرة حياة كريمة.. متحدث النواب: تحية قلبية للرئيس السيسي

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" جاءت ضمن سلسلة مبادرات ناجحة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ الفترة الرئاسية الأولى، والتى كانت مليئة بالمبادرات الناجحة والناجزة، مثل "مبادرة العفو عن الشباب المحبوسين، واستراد الأراضى المملوكة للدولة، وتنازله عن راتبه لصالح تحيا مصر، واسأل الرئيس، وسداد ديون الغارمات".

وأضاف حسب الله، أن مبادرات الرئيس السيسي مستمرة فى الفترة الرئاسية الثانية وكانت الأولوية بالمواطن المريض، فجاءت مبادرة "إنهاء قوائم انتظار المرضى، ومبادرة المستشفيات النموذجية، ختاما بأكبر مبادرة وهى "100 مليون صحة"، والكشف المبكر عن أورام الثدب، واستكمل الرئيس مسيرة العطاء بإطلاق مبادرة تخص المواطن الغلبان، وتعمل على توفير "حياة كريمة" لكل الفئات الأكثر احتياجا 2019.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرات الإنسانية غير المسبوقة والتى تهدف إلى ترسيخ مبادئ الدستور فى تحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم، مشيدا بتفاعل مصر كلها بجميع مؤسساتها وأفرادها مع هذه المبادرات الناجحة.​