الكهرباء: 45 ماكينة ديزل لتأمين افتتاح مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية غدا

"مفيش أي صوت".. "طغاغين" المكان الأول للسياحة العلاجية في العالم بسيوة

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من تأمين التغذية الكهربائية لمسجد الفتاح العليم والكاتدرائية وفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر من افتتاحهم غدا الأحد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من ملوك وأمراء الدول العربية.

وأضاف عارف فى تصريحاته لمصراوى، أن الشركة انتهت أيضا من إنارة الطريق المؤدي من مسجد الفتاح العليم إلى الكاتدرائية الجديدة الذى يبلغ طوله 12 كم ر من خلال الدفع بماكينات ديزل وطوارئ على أعلى مستوى، إضافة لتواجده ومتابعته بصفة مستمرة أعمال الإنارة التجريبيبة من خلال غرفة عمليات الوزارة التى يتباعها كلا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

وأوضح أنه سيتم الدفع بـ 45 ماكينة طوارئ وديزل لتأمين افتتاح المسجد الجديد والكاتدرائية، إضافة للاحتفالية التى ستقام بالمسرح الكبير داخل فندق الماسة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.​