السكة الحديد: سيارة نقل اقتحمت "مزلقان" على خط "القاهرة- الإسكندرية"

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، عن اقتحام سيارة نقل رقم ٤١٣٩ (هـ. و. ر) مزلقان جنبواي ما بين دنشال وصفط الحرية على خط "القاهرة- الإسكندرية".

وأوضحت الهيئة، في بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق السيارة النقل بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكة الحديد، ما تسبب في احتكاكها بجرار قطار رقم ١٤ مميز الإسكندرية القاهرة، أدى ذلك إلى سقوط الشبكة الأمامية لجرار القطار، وعلى الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار الإمداد ليستكمل القطار رحلته، ولم ينتج عن ذلك أي تلفيات أو إصابات أو وفيات.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات؛ حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.​