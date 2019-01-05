العليا لتطوير المستشفيات بجامعة القاهرة تبحث تطوير" قصر العينى 2020"

كتب- محمد قاسم:

بحثت اللجنة العليا لتطوير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة "قصر العينى 2020"، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، المراحل المختلفة لتنفيذ خطة التطوير والتي تشمل عددًا من الإجراءات الخاصة بتحديد التقييم الهندسى للمبانى الموجودة وحالتها ومدى احتياجاتها إلى التحديث والإعلان عن المناقصة الخاصة بمدير المشروع على المستوى الدولي، ومتابعة شروط وآليات اختيار الشركات ودرجاتها وتقيمها لاختيار الشركة التي ستتولى التطوير والمدة الزمنية، ومعايير اختيار المدير الدولي للمشروع.

وحسب بيان، اليوم السبت، أوضح الخشت، أن اللجنة بحثت الإجراءات اللازمة مع الجانب السعودي والتمويل اللازم للانتهاء من تطوير المشروع في إطار خطة الدولة لتطوير المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة متميزة للمرضى المترددين على جميع الإدارات والعيادات والأقسام والطوارئ وغرف العمليات مع زيادة الأسرة والمعدات والمعامل، خاصة أن الجامعة تضم هيئة تدريس من الأطباء الأكفاء وكذلك هيئات تمريض مدربة ومتميزة.

كان رئيس جامعة القاهرة قال إن الجامعة سيكون لها دور فعال ومشاركة كبيرة في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا من خلال إطار الدور المجتمعي والتنموي الجامعة.

وأوضح أن القياد السياسية، تولي اهتماما كبيرا بطوائف المجتمع وتدرك أن المواطن المصري هو قطار التنمية، مشيرا إلى أن مشاركة المجتمع المدني في هذه المبادرات يمثل أمرا جيدا لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الخشت، أن العمل في هذا الاتجاه يشمل إلى جانب الدور المجتمعي الحالي والمتمثل في رعاية أهالي تلك المناطق عن طريق القوافل الطبية وبرامج محو الأمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا، العمل على تدريب وتأهيل أبناء تلك المناطق على حرف ومهارات تدر عليهم دخلا إضافة الى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة إضافة الى اعداد دراسات الجدوى لمشروعات مجتمعية تخدم احتياجات تلك المناطق.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، والدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، والدكتور فتحي خضير مساعد رئيس الجامعة لتطوير المستشفيات، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار.