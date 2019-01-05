حدث ليلًا| قطع مياه في الجيزة وقصف أمريكي لليمن وروسي لسوريا

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها، قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة، وقصف أمريكي لإرهابي ينتمي للقاعدة في اليمن، وقصف روسي على مواقع في سوريا.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي وقعت أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

"مفيش أي صوت".. "طغاغين" المكان الأول للسياحة العلاجية في العالم بسيوة

نشرت المرشدة السياحية، أسما رؤوف، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا لجزيرة "طغاغين Taghaghien Island"، بواحة سيوة.

وقالت أسما، إن الكثير قد يعتقد بأن الصور لمكان خارج مصر، لكنه في مصر بواحة سيوة.

نتيجة "تسرب مفاجيء".. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة

قالت محافظة الجيزة إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة قطعت المياه، عن مناطق هضبة الأهرام، إسكان الضباط بالرماية، وإسكان الشباب، ومنطقة أول طريق مصر الفيوم الصحراوي، نتيجة تسرُب مفاجيء بمحبس قطره 600 مللي على الخط 1000 ملى القادم من محطة مياه 6 أكتوبر الجديدة بغرفة الربط الرئيسية.

إحالة جميع العاملين في وحدة صحية بالقليوبية للتحقيق

قرر الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبية، اليوم الجمعة، إحالة مدير الإدارة الصحية بطوخ وكافة العاملين في الوحدة الصحية بقرية دندنا للتحقيق، بإدارة التفتيش المالي والإداري.

بعد استئناف أعمال "سد النهضة".. مسؤول حكومي: مراسلاتنا مع إثيوبيا مُستمرة

قال مسؤول حكومي مطلع على ملف سد النهضة، إن اتفاق الحكومة الإثيوبية مع إحدى الشركات الفرنسية المعنية بتركيب التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة لسد النهضة لا يعد عملًا عدائياً تجاه مصر، لافتًا إلى أن الجهود التفاوضية بين الدولتين مستمرة ولا يوجد انقطاع بها.

مقتل 5 مراهقات أثناء ممارسة لعبة الهروب من الغرفة

أفادت وكالة "بي ايه بي" البولندية للأنباء نقلا عن متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق قوله إن خمس فتيات مراهقات لقين حتفهن في شمال بولندا أمس الجمعة في حريق أثناء ممارسة لعبة الهروب من الغرفة.

ونجا شخص آخر من الحريق الذي وقع في مدينة كوشالين بشمالي بولندا، وفقا للتقرير. وكانت المجموعة تحتفل بعيد ميلاد أحد الأشخاص.

رئيس "الأركان الروسية" يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف ، عبر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد ، الأوضاع في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - إن جيراسيموف ودانفورد أكدا أهمية الحفاظ على قناة الاتصال بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا.

ضربة جوية أمريكية لإرهابي ينتمي للقاعدة في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي استهدف في ضربة جوية باليمن جمال البدوي، الذي يشتبه في أنه ينتمي إلي تنظيم القاعدة.

وقال الكابتن بيل اوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نحن على علم بالتقارير التي أفادت بأن جمال البدوي قتل في ضربة جوية في اليمن".

مصدر في المعارضة السورية: الطائرات الروسية تقصف غرب حلب

دخلت المقاتلات الروسية مساء الجمعة على خط الاشتباك بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية السورية التي تتكبد خسائر كبيرة .

وقال مصدر في المعارضة السورية إن "الطائرات الحربية الروسية شنت عشرات الغارات على ريف حلب الغربي مساء الجمعة حيث طال القصف محيط مدينة دارة عزة وبلدتي أورم الكبرى وبلدة خان العسل التي تعرضت لقصف بالصواريخ الفراغية وطال القصف عددا من القرى في ريف حلب الغربي التي تسيطر عليها فصائل المعارضة ".

اختطاف 6 روسيين في عملية قرصنة على سفينة شحن بخليج غينيا

ذكرت تقارير صحفية الجمعة، أن قراصنة شنوا غارة يوم الأربعاء الموافق الثاني من يناير الجاري، على سفينة حاويات في خليج غينيا وقاموا باختطاف ستة على الأقل من أفراد طاقمها، جميعهم من المواطنين الروس.